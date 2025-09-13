CG Tourism: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व पहुंचा पर्यटकों का दल, प्रकृति का दिखा दुर्लभ नजारा, देखें तस्वीरें

गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में स्थित उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर बिलासपुर से 40 पर्यटकों के दल पहुंचा।
दल के सदस्यों ने उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ओढ आमामोरा में रात स्टे कर पहाड़ों पर ट्रैकिंग की।
बिलासपुर रायपुर से उदंती अभयारण पहुंचे 40 पर्यटकों के दल ने पहले यहां के वन्यप्राणियों को नजदीक से देखा।
उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में दिखा नीलगाय और गौर का झुंड, ट्रैप कैमरे में हुआ कैद।
बड़ी खबरेंView All
गरियाबंद
छत्तीसगढ़
CG News: छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं, 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान
CG Meat Shop Close News: यहां 9 दिन बंद रहेंगी मटन की दुकानें, खुले में मांस काटने पर पूरी तरह रोक… जानें वजह
Bharatmala Project: भारतमाला परियोजना में फिर मुआवजा घोटाले का आरोप, फर्जी दस्तावेज से हड़पी करोड़ों की राशि