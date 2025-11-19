Tirathgarh Waterfalls: तीरथगढ़ जलप्रपात में मोटल का शुभारंभ, पर्यटकों को मिलेगी बड़ी सुविधा, देखें तस्वीरें…

Tirathgarh Waterfalls: नए साल के स्वागत से पहले बस्तर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। प्राकृतिक सुंदरता और जलप्रपात इसके प्रमुख आकर्षण हैं।
तीरथगढ़ जलप्रपात में वर्षों बाद मोटल की शुरुआत हो गई है, जिससे पर्यटकों को ठहरने और भोजन की बेहतर सुविधा मिलेगी।
Tirathgarh Waterfalls: बस्तर के होटल, रिसॉर्ट और होम स्टे में एडवांस बुकिंग तेजी से हो रही है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की उम्मीद है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में साफ कमरे, पार्किंग, भोजन और टूर गाइड जैसी सुविधाओं के साथ पर्यटन और आसान होगा।
Tirathgarh Waterfalls: बढ़ती पर्यटक संख्या से स्थानीय हस्तशिल्प, बस्तर आर्ट, बाजार, होटल और रेस्तरां में रौनक बढ़ेगी।
पर्यटन सीजन जोर पकड़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के नए रास्ते खुल रहे हैं।
