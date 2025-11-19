Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Tirathgarh Waterfalls: तीरथगढ़ जलप्रपात में मोटल का शुभारंभ, पर्यटकों को मिलेगी बड़ी सुविधा, देखें तस्वीरें…

Tirathgarh Waterfalls: नए साल से पहले बस्तर में पर्यटन तेजी पकड़ रहा है। तीरथगढ़ में मोटल फिर शुरू हुआ है और क्रिसमस–न्यू ईयर के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 19, 2025

Tirathgarh Waterfalls

Tirathgarh Waterfalls: नए साल के स्वागत से पहले बस्तर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। प्राकृतिक सुंदरता और जलप्रपात इसके प्रमुख आकर्षण हैं।

Tirathgarh Waterfalls

तीरथगढ़ जलप्रपात में वर्षों बाद मोटल की शुरुआत हो गई है, जिससे पर्यटकों को ठहरने और भोजन की बेहतर सुविधा मिलेगी।

Tirathgarh Waterfalls

Tirathgarh Waterfalls: बस्तर के होटल, रिसॉर्ट और होम स्टे में एडवांस बुकिंग तेजी से हो रही है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की उम्मीद है।

Tirathgarh Waterfalls

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में साफ कमरे, पार्किंग, भोजन और टूर गाइड जैसी सुविधाओं के साथ पर्यटन और आसान होगा।

Tirathgarh Waterfalls

Tirathgarh Waterfalls: बढ़ती पर्यटक संख्या से स्थानीय हस्तशिल्प, बस्तर आर्ट, बाजार, होटल और रेस्तरां में रौनक बढ़ेगी।

Tirathgarh Waterfalls

पर्यटन सीजन जोर पकड़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के नए रास्ते खुल रहे हैं।

Published on:

19 Nov 2025 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Photos / Tirathgarh Waterfalls: तीरथगढ़ जलप्रपात में मोटल का शुभारंभ, पर्यटकों को मिलेगी बड़ी सुविधा, देखें तस्वीरें…

जगदलपुर
