207वीं हेड़े की परिक्रमा: हाथों में मंजीरे, नंगे पांव निकली परिक्रमा…जयपुर में गूंजे भजन, तस्वीरों में देखें भक्ति और आस्था का संगम

कुंज बिहारी धोतीवाले ने बताया कि इस बार की परिक्रमा की खासियत है कि जिस मंदिर में पहुंचेगी, उसी मंदिर के ठाकुरजी का भजनों से गुणगान होगा। भजन मंडली के साथ श्रद्धालु जौहरी बाजार के मंदिरों के दर्शन करते हुए सांगानेरी गेट पहुंचे।