जयपुर

CM Bhajanlal Birthday: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने ऐसे मनाया जन्मदिन, सुबह-सुबह पहुंचे इस मंदिर, देखें तस्वीरें

CM Bhjanlal Sharma Photos: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने जन्मदिवस और कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर मंदिर पहुंचे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 15, 2025

cm bhjnlal sharma birthday

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिवस के मौके पर सुबह-सुबह 2 मंदिरों में दर्शन किए।

cm bhjnlal sharma birthday

सबसे पहले पत्नी के साथ सीएम भजनलाल मोतीडूंगरी गणेशजी के मंदिर में पहुंचे और पूजा-अर्चना की।

cm bhjnlal sharma birthday

महंत कैलाश शर्मा ने पूजा करवाकर, रक्षासूत्र बांधा और मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की।

cm bhjnlal sharma birthday

जिसके बाद जयपुर के आराध्य देव गोविन्द देव जी के जाकर धोक दी।

cm bhjnlal sharma birthday

मन्दिर सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने पूजा करवाई और मुख्यमंत्री भजनलाल को ठाकुर जी की तस्वीर भेंट की।

cm bhjnlal sharma birthday

दर्शन करने के बाद गौसेवा करने गौशाला पहुंचे। अब वे रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने पहुंचेंगे।

Published on:

15 Dec 2025 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Photos / CM Bhajanlal Birthday: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने ऐसे मनाया जन्मदिन, सुबह-सुबह पहुंचे इस मंदिर, देखें तस्वीरें

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary : राजस्थान सरकार मना रही जश्न, शेष 3 साल का विकास विजन कैसा रहेगा, जानिए

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary Rajasthan government is celebrating but remaining 3 years what development vision Find out here
जयपुर

कभी दूध बेचते थे भजनलाल शर्मा… बाइक से तय किया सरपंच से सीएम का सफर

सीएम भजनलाल शर्मा तब और अब, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

CM Bhajanlal : राजस्थान में है आज है बड़ा संयोग, जानिए क्या है सीएम भजनलाल से इसका कनेक्शन

Bhajanlal Sharma birthday today he visited Moti Dungri temple Know more about Rajasthan CM
जयपुर

Bhajanlal Govt 2nd Anniversary: डबल इंजन सरकार को पकड़नी होगी अब तेज रफ्तार, इन 5 सेक्टर पर करे फोकस तो बन सकता है नंबर 1 राज्य

CM-Bhajan-Lal
जयपुर

Rajasthan government two years: सरकार, किरदार और पहरेदार सब रील और प्रचार में व्यस्त…भाजपा सरकार के 2 साल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का बयान

जयपुर
