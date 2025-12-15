CM Bhajanlal Birthday: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने ऐसे मनाया जन्मदिन, सुबह-सुबह पहुंचे इस मंदिर, देखें तस्वीरें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिवस के मौके पर सुबह-सुबह 2 मंदिरों में दर्शन किए।
सबसे पहले पत्नी के साथ सीएम भजनलाल मोतीडूंगरी गणेशजी के मंदिर में पहुंचे और पूजा-अर्चना की।
महंत कैलाश शर्मा ने पूजा करवाकर, रक्षासूत्र बांधा और मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की।
जिसके बाद जयपुर के आराध्य देव गोविन्द देव जी के जाकर धोक दी।
मन्दिर सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने पूजा करवाई और मुख्यमंत्री भजनलाल को ठाकुर जी की तस्वीर भेंट की।
दर्शन करने के बाद गौसेवा करने गौशाला पहुंचे। अब वे रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने पहुंचेंगे।
