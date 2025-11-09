जयपुर : 30 भट्टियां… 450 हलवाई ने तैयार की 800 क्विंटल प्रसादी, खोले के हनुमान मंदिर में 65वां लक्खी अन्नकूट, देखें तस्वीरें

खोले के हनुमान जी मंदिर में अन्नकूट कार्यक्रम का इतिहास भी बेहद रोचक है। यह परंपरा वर्ष 1971 में मात्र 5 किलो अन्न से शुरू हुई थी, जो अब बढ़कर 250 क्विंटल तक पहुंच गई है। आज यह आयोजन न केवल जयपुर बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक अन्नकूट महोत्सव बन गया है।