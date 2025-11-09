Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर : 30 भट्टियां… 450 हलवाई ने तैयार की 800 क्विंटल प्रसादी, खोले के हनुमान मंदिर में 65वां लक्खी अन्नकूट, देखें तस्वीरें

Khole Ke Hanuman Ji Temple Jaipur: जयपुर के देवालयों में अन्नकूट महोत्सव की धूम है। खोले के हनुमानजी मंदिर में साल 2017 में यहां 1.25 लाख भक्तों के अनुशासित प्रसादी ग्रहण का रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। अब इस वर्ष फिर एक नया कीर्तिमान बनने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Savita Vyas

Nov 09, 2025

जयपुर स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर में आज विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मंदिर परिसर में आज दोपहर से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की विशाल पंगत सजेगी। करीब दो लाख श्रद्धालु आने की संभावना जताई गई है

जयपुर स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर में आज विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मंदिर परिसर में आज दोपहर से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की विशाल पंगत सजेगी। करीब दो लाख श्रद्धालु आने की संभावना जताई गई है

मंदिर प्रशासन के अनुसार मंदिर में आज 65वां अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हनुमान जी को 30 किलो चांदी की पोशाक धारण करवाई गई। दोपहर 12:15 बजे महाआरती के बाद हनुमानजी को 800 क्विंटल छप्पन भोग और अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया गया।

मंदिर प्रशासन के अनुसार मंदिर में आज 65वां अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हनुमान जी को 30 किलो चांदी की पोशाक धारण करवाई गई। दोपहर 12:15 बजे महाआरती के बाद हनुमानजी को 800 क्विंटल छप्पन भोग और अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया गया।

अन्नकूट प्रसादी तैयार करने के लिए प्रदेशभर के करीब 450 हलवाई जुटे हुए हैं। प्रसादी बनाने के लिए 30 विशाल भट्टियां स्थापित की गई हैं, जो सुबह से लगातार चल रही हैं। 1000 वॉलंटियर व्यवस्था को संभालने में लगे हैं।

अन्नकूट प्रसादी तैयार करने के लिए प्रदेशभर के करीब 450 हलवाई जुटे हुए हैं। प्रसादी बनाने के लिए 30 विशाल भट्टियां स्थापित की गई हैं, जो सुबह से लगातार चल रही हैं। 1000 वॉलंटियर व्यवस्था को संभालने में लगे हैं।

खोले के हनुमान जी मंदिर में अन्नकूट कार्यक्रम का इतिहास भी बेहद रोचक है। यह परंपरा वर्ष 1971 में मात्र 5 किलो अन्न से शुरू हुई थी, जो अब बढ़कर 250 क्विंटल तक पहुंच गई है। आज यह आयोजन न केवल जयपुर बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक अन्नकूट महोत्सव बन गया है।

खोले के हनुमान जी मंदिर में अन्नकूट कार्यक्रम का इतिहास भी बेहद रोचक है। यह परंपरा वर्ष 1971 में मात्र 5 किलो अन्न से शुरू हुई थी, जो अब बढ़कर 250 क्विंटल तक पहुंच गई है। आज यह आयोजन न केवल जयपुर बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक अन्नकूट महोत्सव बन गया है।

श्री नरवर आश्रम सेवा समिति (प्रन्यास) के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम ब्रह्मलीन बाबा राधेलाल जी चौबे की परंपराओं के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। सभी भक्त, चाहे आमजन हों या अधिकारी, एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करेंगे।

श्री नरवर आश्रम सेवा समिति (प्रन्यास) के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम ब्रह्मलीन बाबा राधेलाल जी चौबे की परंपराओं के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। सभी भक्त, चाहे आमजन हों या अधिकारी, एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

Published on:

09 Nov 2025 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Photos / जयपुर : 30 भट्टियां… 450 हलवाई ने तैयार की 800 क्विंटल प्रसादी, खोले के हनुमान मंदिर में 65वां लक्खी अन्नकूट, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

सड़क हादसों में मौतें बढ़ीं, सरकार ने 2047 तक 90% कमी का लक्ष्य रखा

जयपुर

Cancer Treatment: जब सीने में दर्द बढ़ा तो खुला राज़, फेफड़े के पास छिपा था 6 किलो का ट्यूमर !

Cancer Treatment In India फोटो सोर्स – Freepik
जयपुर

Ramjal Setu Project: ईसरदा से रामगढ़ बांध तक 104 किमी पाइपलाइन का सर्वे पूरा, तीन साल में पूरा होगा सपना

जयपुर

Rajasthan Tourism: विश्व पर्यटन बाजार में राजस्थान का जलवा, पैलेस ऑन व्हील्स और शाही शादियों ने खींचा ध्यान

जयपुर

Tarot Card Reading 10 November 2025 : मिथुन को सावधानी, सिंह को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल

Tarot Card Reading 10 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.