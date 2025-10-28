chhath puja : जयपुर में भोर से दिखी श्रद्धा की लहर, व्रतियों ने उगते सूर्यदेव को दिया अर्घ्य, देखें Photos

भोर फटने के साथ ही महिलाओं ने कमर तक पानी में खड़े होकर सूप में अर्घ्य चढ़ाया। शास्त्री नगर, कानोता बांध, आमेर मावठा, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, प्रताप नगर सहित जयपुर के कई इलाकों में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया।