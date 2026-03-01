राजस्थान भर में हुई मेगा पीटीएम, देखें तस्वीरें

मेगा पीटीएम - एक टीचर और अभिभावक के बीच की कड़ी होते है छात्र। छात्रों का टीचर से रिश्ता एक अभिभावक से कम नहीं होता। गांधी नगर गर्ल्स स्कूल में टीचर और अभिभावक के साथ सेल्फी लेती बच्ची। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
मेगा पीटीएम में एक नई पहल। गांधी नगर सरकारी स्कूल में हर छात्र और छात्राओं को रिजल्ट के साथ साथ एक एक पौधा भी दिया गया। जैसे जैसे पढ़ाई का वृक्ष में बच्चे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यह पौधा भी बढ़ेगा और एक विराट वृक्ष का रूप लेगा और इन बच्चों को इनकी उपलब्धि का हमेशा याद दिलाएगा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
22 गोदाम पर स्थित रेजिडेंसी स्कूल में अभिभावकों को टीचर पढ़ाई के बारे में समझाती दिखी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
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