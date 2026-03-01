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जयपुर

राजस्थान भर में हुई मेगा पीटीएम, देखें तस्वीरें

राजस्थान भर में हुई मेगा पीटीएम। इस दौरान जयपुर के जहां एक तरफ रिजल्ट के साथ पेड़ बच्चों को दिए गए। वही दूसरी तरफ टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बच्चे सेल्फी लेते दिखे। देखे तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

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जयपुर

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Anugrah shree Soloman

Mar 25, 2026

Mega PTM held across Rajasthan

मेगा पीटीएम - एक टीचर और अभिभावक के बीच की कड़ी होते है छात्र। छात्रों का टीचर से रिश्ता एक अभिभावक से कम नहीं होता। गांधी नगर गर्ल्स स्कूल में टीचर और अभिभावक के साथ सेल्फी लेती बच्ची। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Mega PTM held across Rajasthan

मेगा पीटीएम में एक नई पहल। गांधी नगर सरकारी स्कूल में हर छात्र और छात्राओं को रिजल्ट के साथ साथ एक एक पौधा भी दिया गया। जैसे जैसे पढ़ाई का वृक्ष में बच्चे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यह पौधा भी बढ़ेगा और एक विराट वृक्ष का रूप लेगा और इन बच्चों को इनकी उपलब्धि का हमेशा याद दिलाएगा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Mega PTM held across Rajasthan

22 गोदाम पर स्थित रेजिडेंसी स्कूल में अभिभावकों को टीचर पढ़ाई के बारे में समझाती दिखी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

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Published on:

25 Mar 2026 11:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Photos / राजस्थान भर में हुई मेगा पीटीएम, देखें तस्वीरें

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