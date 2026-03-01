राजस्थान भर में हुई मेगा पीटीएम, देखें तस्वीरें

मेगा पीटीएम में एक नई पहल। गांधी नगर सरकारी स्कूल में हर छात्र और छात्राओं को रिजल्ट के साथ साथ एक एक पौधा भी दिया गया। जैसे जैसे पढ़ाई का वृक्ष में बच्चे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यह पौधा भी बढ़ेगा और एक विराट वृक्ष का रूप लेगा और इन बच्चों को इनकी उपलब्धि का हमेशा याद दिलाएगा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।