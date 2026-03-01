IMD Alert: राजस्थान में 27-28-29-30 और 31 मार्च को तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 25 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अधिक देखने को मिला। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। इसके अलावा जैसलमेर में 36.8 डिग्री, कोटा, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 36.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पिलानी और बीकानेर में 36.3 डिग्री, लूणकरणसर में 36.2 डिग्री और पाली में 36.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। फलोदी में 36 डिग्री, फतेहपुर में 35.8, सिरोही में 35.5 और नागौर में 35.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।