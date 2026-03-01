प्रदीप मिश्रा ने कथा में देवकीनंदन ठाकुर को ‘सनातन की ऊर्जा’ कहा, सनातन प्रीमियर लीग विजेता टीम को ट्राफी भी दी

कथा के दौरान भक्तों के पत्र पढ़े गए और उन पर भगवान शिव की कृपा के प्रसंग सुनाए गए। इस अवसर पर प्रसिद्ध संत देवकीनंदन ठाकुर भी कथा स्थल पर पहुंचे, जहां दो संतों का मिलन हुआ। मिश्रा ने उन्हें सनातन की ऊर्जा बताते हुए समाज में धर्म के प्रचार-प्रसार का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। इस दौरान “सनातन प्रीमियर लीग” का भी उल्लेख किया गया और विजेता टीम राजस्थान को ट्रॉफी प्रदान की गई। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पंडाल छोटा पड़ गया और रातोंरात उसे चार गुना बढ़ाया गया।