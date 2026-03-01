Jaipur News: थानाधिकारी खुद बनीं बोगस ग्राहक, कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार का किया भंडाफोड़

थानाधिकारी आरती सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार (22) मूल रूप से रेनवाल का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का पिलाया जा रहा है, जिस पर एक टीम को बोगस ग्राहक बनाकर अंदर भेजा गया, जैसे ही अवैध गतिविधि की पुष्टि हुई, पुलिस बल ने धावा बोल दिया। वहां मौजूद पांच लोगों से कोटपा एक्ट के तहत प्रति व्यक्ति 200 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला था।