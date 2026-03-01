राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में सियासी पारा चढ़ा : मेंबरशिप की जंग में पावर बनाम पैसे का खेल, 30 करोड़ तक खर्च

जयपुर। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू होते ही प्रदेश की युवा राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सदस्यता अभियान से लेकर वोटिंग प्रक्रिया तक सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद इस चुनाव को ‘पावर और पैसे’ की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। संगठन के भीतर चर्चा है कि जो दावेदार अधिक संसाधन और नेटवर्क झोंक सकेगा, वही प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे निकल सकता है। अनुमान है कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में करीब 30 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं।