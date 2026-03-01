तेज सिरदर्द निकला खतरनाक, महिला के दिमाग में मिले दो बड़े एन्यूरिज्म, समय पर जांच से बची जान

सीटी एंजियोग्राफी जांच में सामने आया कि महिला के दिमाग की दाईं इंटरनल कैरोटिड धमनी में दो बड़े एन्यूरिज्म मौजूद हैं। डॉक्टरों के अनुसार, इस प्रकार के बड़े एन्यूरिज्म के मामले दुर्लभ होते हैं और समय पर इलाज न मिलने पर स्ट्रोक, नसों को स्थायी नुकसान या जानलेवा रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ओपन सर्जरी के बजाय आधुनिक नॉन-सर्जिकल तकनीक अपनाई गई। इस प्रक्रिया में बिना बड़े चीरे के, महीन कैथेटर के जरिए रक्त वाहिकाओं के रास्ते दिमाग तक पहुंचा गया। इसके बाद एन्यूरिज्म के मुहाने पर फ्लो डाइवर्टर स्टेंट लगाया गया, जिससे रक्त का प्रवाह सुरक्षित दिशा में मोड़ा जा सके। साथ ही चयनित कॉइलिंग कर एन्यूरिज्म को रक्त संचार से अलग किया गया।