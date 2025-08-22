Mousam 2025 : जयपुर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, झमाझम बारिश में जमकर भीगे शहरवासी, देखें तस्वीरें

प्रदेश में सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और भीलवाड़ा में तेज बारिश का दौर जारी है। सवाई माधोपुर शहर के कई इलाके डूबने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सवाई माधोपुर में बारिश के कारण स्कूलों में छुटिटयां कर दी गई है।