कौन हैं IPS रंजीता शर्मा… जो IAS/IPS के 5 फेलियर के बाद बनीं ‘बेस्ट ट्रेनी अफसर’, अब जयपुर के सबसे ‘खतरनाक’ इलाके को सुधारेंगी

हरियाणा के रेवाड़ी जिले के दाहिना गांव की रहने वाली रंजीता शर्मा की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए संजीवनी है जो एक-दो बार की असफलता से टूट जाते हैं। रंजीता ने हार नहीं मानने का संकल्प लिया था। वे 2013, 2015 और 2017 में प्रारंभिक परीक्षा (Pre) भी पास नहीं कर पाई थीं। 2014 और 2016 में वे इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन अंतिम चयन नहीं हुआ। आखिरकार, 2018 में अपने छठे और आखिरी प्रयास में उन्होंने न केवल यूपीएससी क्रैक किया, बल्कि अपने गांव की पहली आईपीएस अधिकारी बनने का गौरव भी हासिल किया।