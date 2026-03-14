Soldierathon 2026: सेना के सम्मान में कल कदम से कदम मिलाएगा शहर, सोल्जराथॉन में दिखेगा फिटनेस का जज्बा

प्रतिभागियों को गेट पर अपना रेस टिकट और अधिकृत पहचान पत्र दिखाना होगा। रक्षा सेवाओं से जुड़े प्रतिभागियों को मिलिट्री आइडी और छात्रों को स्कूल या कॉलेज आइडी साथ लानी होगी। 15 मार्च को रेस डे पर रेस किट या बीआइबी जारी नहीं किए जाएंगे, इसलिए सभी प्रतिभागियों को एक्सपो के दौरान ही अपनी किट प्राप्त करनी होगी। प्रतिभागियों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी उत्सव हॉल परिसर में ही की गई है।