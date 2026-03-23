पत्रिका का की नोट कार्यक्रम में पहुंचे ओम बिरला, देखें तस्वीरें

की नोट कार्यक्रम के दौरान आपस में बात करते ओम बिरला मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
की नोट के मुख्य वक्ता ओम बिरला रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
कार्यक्रम के शुरुवात में कर्पूर चंद कुलिश की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
दीप प्रज्वलन करते ओम बिरला, मोहन यादव, और गुलाब कोठारी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
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