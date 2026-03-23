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जयपुर

पत्रिका का की नोट कार्यक्रम में पहुंचे ओम बिरला, देखें तस्वीरें

कर्पूर चंद कुलिश के शताब्दी वर्ष के चलते जयपुर में राजस्थान पत्रिका द्वारा की नोट का कार्यक्रम किया गया। इसमें राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी शामिल हुए। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

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जयपुर

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Anugrah shree Soloman

Mar 23, 2026

Patrika Key note program in jaipur

की नोट कार्यक्रम के दौरान आपस में बात करते ओम बिरला मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Patrika Key note program in jaipur

राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Patrika Key note program in jaipur

की नोट के मुख्य वक्ता ओम बिरला रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Patrika Key note program in jaipur

कार्यक्रम के शुरुवात में कर्पूर चंद कुलिश की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Patrika Key note program in jaipur

दीप प्रज्वलन करते ओम बिरला, मोहन यादव, और गुलाब कोठारी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

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Published on:

23 Mar 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Photos / पत्रिका का की नोट कार्यक्रम में पहुंचे ओम बिरला, देखें तस्वीरें

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