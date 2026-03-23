पत्रिका का की नोट कार्यक्रम में पहुंचे ओम बिरला, देखें तस्वीरें

राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।