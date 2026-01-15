15 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Jaipur Literature Festival 2026: शुरू हुआ साहित्य का महाकुंभ JLF, देखें लेटेस्ट फोटो

Photos Of JLF 2026: जयपुर में साहित्य और संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 शुरू हो गया है। देखें तस्वीरें:-

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 15, 2026

आज यानी 15 जनवरी को 5 दिवसीय साहित्य का महाकुंभ यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया है। (फोटो: पत्रिका प्रवीण वर्मा)

JLF 2026

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत ‘मॉर्निंग म्यूजिक: नाद-बिटवीन साउंड एंड साइलेंस' से हुई। इसमें ऐश्वर्या विद्या रघुनाथन की शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी। (फोटो: पत्रिका प्रवीण वर्मा)

JLF 2026

कार्यक्रम स्थल रंगारंग कलर थीम से सजा देखकर सब लोग कैमरों और फोन में तस्वीरें कैद करते नजर आए। (फोटो: पत्रिका प्रवीण वर्मा)

JLF 2026

इस फेस्ट में हर आयु वर्ग के लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पहले दिन ही खूब लोग फेस्टिवल में जुटे। (फोटो: पत्रिका प्रवीण वर्मा)

JLF 2026

सूर्यमहल में चल रहा सेशन। (फोटो: पत्रिका अनुग्रह सोलोमन)

JLF 2026

JLF में चारबाग की तस्वीर। (फोटो: पत्रिका अनुग्रह सोलोमन)

JLF 2026

आज का आकर्षण बॉलीवुड गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर का सेशन है। (फोटो: पत्रिका प्रवीण वर्मा)

JLF 2026

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये 19वां संस्करण, 266 सेशन और 500 स्पीकर्स के साथ आयोजित होगा। (फोटो: पत्रिका प्रवीण वर्मा)

JLF 2026

देश-विदेश के नामचीन लेखक, कवि, विचारक और बुद्धिजीवी साहित्य, वर्तमान मुद्दे, विभिन्न किताबों समेत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। (फोटो: पत्रिका प्रवीण वर्मा)

संबंधित विषय:

Jaipur Literature Festival

Published on:

15 Jan 2026 11:31 am

Jaipur Literature Festival 2026: शुरू हुआ साहित्य का महाकुंभ JLF, देखें लेटेस्ट फोटो

