Radhashtami 2025 : जयपुर में राधाष्टमी का उल्लास, देवालयों में प्रियाजी की एक झलक देखने को आतुर नजर आए भक्त, देखें तस्वीरें

जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में सुबह 4:45 बजे प्रियाजी का अभिषेक किया गया। इस दौरान राधा रानी के जयकारों से पूरा पांडाल गूंज उठा। खास बात यह है कि राधाजी के अभिषेक के समय ठाकुरजी के दर्शन नहीं हुए। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ।