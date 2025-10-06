दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।
दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।
दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।
दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।
दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।
बड़ी खबरेंView All
Rajasthan