Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Dashera with Rain:मेले में बारिश का झमेला……दे​खिये तस्वीरें

कोटा. दशहरा मेले में रविवार रात करीब आधे घंटे तेज बारिश हुई। इस दौरान मेलार्थियों ने जहां जगह मिली, वहां आसरा लेकर बारिश से बचाव के जतन किए। वहीं कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने मेले के साथ बारिश का भी खुलकर आनंद लिया। बारिश के दौरान मेले में बने अनूठे नजारे।बारिश के दौरान मेले में आयोजित बाल प्रतिभा कार्यक्रम को भी बीच में बंद करना पडा।

2 min read

कोटा

image

Neeraj Gautam

Oct 06, 2025

दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।

दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।

दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।

दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।

दशहरा मेले में रिविवार को करीब नौ बजे करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के चलते मेले में घूमने आए लोगों को बचने की जहां ठौर मिली वही आसरा लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 01:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / Dashera with Rain:मेले में बारिश का झमेला……दे​खिये तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

Rajasthan Crime: 40 लड़कियों से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, मॉडलिंग और फिल्म में काम के बहाने जाल में फंसाता

fake-casting-company
कोटा

त्योहारों के लिए रेलवे ने दिया सुपरफास्ट ट्रेन का तोहफा, राजस्थान के आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों को मिलेगा लाभ, जानें शेड्यूल

Railways Gift Bandra Terminus-Sanganer-Bandra Terminus Superfast Trains for Festivals Rajasthan Half a Dozen Railway Stations Benefit know Schedule
कोटा

Rajasthan Weather : झालावाड़ व सांगोद क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, फसलों में नुकसान

कोटा

Kota Mandi Bhav : नया सोयाबीन तेज, धान मंदा

कोटा

NEET UG 2025 : चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि अगली सूचना तक बढ़ी, 138 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी

NEET 2025: MBBS, BDS and Nursing counselling schedule released
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.