कोटा. दशहरा मेले में रविवार रात करीब आधे घंटे तेज बारिश हुई। इस दौरान मेलार्थियों ने जहां जगह मिली, वहां आसरा लेकर बारिश से बचाव के जतन किए। वहीं कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने मेले के साथ बारिश का भी खुलकर आनंद लिया। बारिश के दौरान मेले में बने अनूठे नजारे।बारिश के दौरान मेले में आयोजित बाल प्रतिभा कार्यक्रम को भी बीच में बंद करना पडा। 2 min read