Ganpati mahorsav:विराजे गणपति , गूंजा गणपति बप्पा मोरिया

गाजे-बाजे और भव्य आतिशबाजी के बीच गणपति को लिवा लाते श्रघ्दालु।
रामपुरा नगर सेठ गणपति बप्पा का सजा भव्य पांडाल
खडे गणेश मंदिर में देर रात से ही दर्शनों को लगी कतारें।
क्रेन से गणपति को स्थापित करते श्रध्दालु।
कोटा
राजस्थान न्यूज़
KOTA: 22-23 अगस्त की भारी बारिश के कारण हुआ भयंकर नुकसान, 1800 मकान क्षतिग्रस्त, 7000 घरों में घुसा पानी, जानें सर्वे रिपोर्ट
Heavy Rain Alert: राजस्थान में 26-27 अगस्त को भारी बारिश होने की प्रबल संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी