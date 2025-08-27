Patrika LogoSwitch to English

Ganpati mahorsav:विराजे गणपति , गूंजा गणपति बप्पा मोरिया

कोटा. गणेश चतुर्थी बुधवार को मनाई गई। व्रत पूजन व उपवास किए गए। प्रथम पूज्य का अभिषेक व पूजन किया गया। झांकियां सजाई गई। लड्डू मेवा मिष्ठान, फलों का भोग लगाया गया। मंदिरों में स्वर्ण, रजत श्रृंगार किया घर व मंदिरों में जगह जगह गणेश स्थापना की । विभिन्न मंडलों की ओर से चौराहे, सार्वजनिक स्थलों व मंदिरों में आकर्षक पांडालों में गणपति की झांकियां सजाई ।इस अवसर पर बणपति को गाजे बाजे व भव्य आतिशबाजी के साथ स्थापना के लिए लाए।

कोटा

Neeraj Gautam

Aug 27, 2025

गाजे-बाजे और भव्य आतिशबाजी के बीच गणपति को लिवा लाते श्रघ्दालु।

गाजे-बाजे और भव्य आतिशबाजी के बीच गणपति को लिवा लाते श्रघ्दालु।

रामपुरा नगर सेठ गणपति बप्पा का सजा भव्य पांडाल

खडे गणेश मंदिर में देर रात से ही दर्शनों को लगी कतारें।

क्रेन से गणपति को स्थापित करते  श्रध्दालु।

