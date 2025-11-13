Patrika LogoSwitch to English

Health:ओपीडी में लगी मरीजों की कतार, अस्पताल की सेवाएं प्रभावित

कोटा. मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में ठेका कर्मचारियों ने मांगों को लेकर मंगलवार को दूसरे दिन भी दो घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रखा। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई। ओपीडी से लेकर अन्य कार्य प्रभावित रहा। इन दिनों मौसम में परितर्वन हो रहा है। ऐसे में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार समेत अन्य बीमारियों के मरीज पहुंच रहे है। रोजाना की ओपीडी करीब 3 हजार चल रही है। हालात यह है कि घंटों कतार में लगने के बाद इलाज में नबर आया। आनन-फानन में अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की। स्थायी कर्मचारियों व नर्सिंग कर्मियों को लेकर व्यवस्थाएं दुरस्त की। इधर, कर्मचारियों ने अस्पताल के मुय गेट पर नारेबाजी करते हुए समय पर वेतन भुगतान समय पर देने, एरियर की राशि देने की मांग दोहराई। ठेका कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा पिछले कई महीनों से वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है। वहीं पीएफ और एरियर का भुगतान भी लंबित है। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कोटा

image

Neeraj Gautam

Nov 13, 2025

अस्पताल के जांच काउन्टर पर लगी कतारें

आउटडोर में लगी भीड़।

अस्पताल के पर्ची काउन्टर पर लगी कतारें।

आउटडोर में लम्बी कतारों के चलते थकहार कर बैठे मरीज।

आउटडोर में भीड के चलते मरीज दम्पति ने लिया मंदिर का सहारा।

13 Nov 2025 11:29 am

कोटा

