Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

MelaDashera:रैम्प पर छाया कोटब डोरिया व खादी का जादू….

रंगीन रोशनी, सधे कदमों से कैटवॉक करती मॉडल्स और भारतीय परिधानों में सजे युवक और युवतियां, इन सभी को देखकर बुधवार शाम को विजयश्री रंगमंच पर माया नगरी सा अहसास हो चला। मौका था परिधान उत्सव का। कार्यक्रम में कोटा डोरिया और खादी से बने परिधानों को पहनकर कैटवॉक करती मॉडल्स को देखकर हर कोई कोटा डोरिया और खादी पर गर्व की अनुभूति करने लगा। शो में छोटे व बडे मॉडल्स ने अलग-अलग राउंडस में खादी एवं कोटा डोरिया से बने परिधानों की अलग ही अंदाज में पेश किए। 

2 min read

कोटा

image

Neeraj Gautam

Oct 16, 2025

मेला दशहरा के विजय श्री रंगमंच पर आयोजित परिधान उत्सव में खादी व कोटा डोरिया के वस्त्रों का रैम्प पर प्रदर्शन करती मॉडल्स।

मेला दशहरा के विजय श्री रंगमंच पर आयोजित परिधान उत्सव में खादी व कोटा डोरिया के वस्त्रों का रैम्प पर प्रदर्शन करती मॉडल्स।

मेला दशहरा के विजय श्री रंगमंच पर आयोजित परिधान उत्सव में खादी व कोटा डोरिया के वस्त्रों का रैम्प पर प्रदर्शन करती मॉडल्स।

मेला दशहरा के विजय श्री रंगमंच पर आयोजित परिधान उत्सव में खादी व कोटा डोरिया के वस्त्रों का रैम्प पर प्रदर्शन करती मॉडल्स।

मेला दशहरा के विजय श्री रंगमंच पर आयोजित परिधान उत्सव में खादी व कोटा डोरिया के वस्त्रों का रैम्प पर प्रदर्शन करती मॉडल्स।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Oct 2025 07:21 pm

Published on:

16 Oct 2025 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Photos / MelaDashera:रैम्प पर छाया कोटब डोरिया व खादी का जादू….

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

Kota Suicide: ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में हुई 5 लाख की ठगी तो महिला ने उठाया खौफनाक कदम, कमरे में पहुंचा शिक्षक पति तो इस हाल में मिली पत्नी

कोटा

ACB Action : पटवार भवन में ली 45 हजार घूस बाथरूम में छुपाई, पटवारी गिरफ्तार

कोटा

Bribe Case: राजस्थान में ACB का बड़ा एक्शन, मिठाई के डिब्बे में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार

कोटा

Mandi News: सीजन में पहली बार राजस्थान की इस मंडी में पहुंचा 1.10 लाख कट्टे अनाज, किसान नेता ने रखी बोनस की डिमांड

कोटा

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: बेटियों की शादी पर राजस्थान सरकार देगी ₹51,000 तक की राशि, जानें पूरी प्रक्रिया

Marriage
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.