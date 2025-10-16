MelaDashera:रैम्प पर छाया कोटब डोरिया व खादी का जादू….

रंगीन रोशनी, सधे कदमों से कैटवॉक करती मॉडल्स और भारतीय परिधानों में सजे युवक और युवतियां, इन सभी को देखकर बुधवार शाम को विजयश्री रंगमंच पर माया नगरी सा अहसास हो चला। मौका था परिधान उत्सव का। कार्यक्रम में कोटा डोरिया और खादी से बने परिधानों को पहनकर कैटवॉक करती मॉडल्स को देखकर हर कोई कोटा डोरिया और खादी पर गर्व की अनुभूति करने लगा। शो में छोटे व बडे मॉडल्स ने अलग-अलग राउंडस में खादी एवं कोटा डोरिया से बने परिधानों की अलग ही अंदाज में पेश किए। 2 min read