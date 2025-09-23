Patrika LogoSwitch to English

NationalDussehraMela 2025: ध्वजारोहण, आतिशबाजी के बाद मेले की शुरुआत ,सांस्कृतिक संध्या ने मन मोहा

दशहरा मेला उद्घाटन समारोह में सोमवार को श्रीराम रंगमंच पर श्रीकृष्ण महारास का भव्य आयोजन किया गया। दिल्ली के भारत मयूर ग्रुप की ओर से महारास के साथ ही श्रीकृष्ण लीला की जीवंत प्रस्तुति दी। इसमें श्रीकृष्ण जन्म, बधाई उत्सव, पूतना वध, बाल लीला, कालिया मर्दन, गोवर्धन लीला, राधा कृष्ण प्रेम लीला समेत विभिन्न प्रसंगों की जीवंत प्रस्तुति दी गई। भारत मयूर ग्रुप के 30 कलाकारों के दल प्रस्तुतियों से श्रीकृष्ण भक्तों के सामने लीला को सजीव कर दिया। इसके बाद रामलीला की भी औपचारिक शुरुआत करते हुए आरती की गई।

कोटा

Neeraj Gautam

Sep 23, 2025

मेला दशहरा के उद्घाटन अवसर पर श्रीराम रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नृत्य नाटिका में प्रस्तुति देते कलाकार।

मेला दशहरा के उद्घाटन अवसर पर श्रीराम रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नृत्य नाटिका में प्रस्तुति देते कलाकार।

मेला दशहरा के उद्घाटन अवसर पर श्रीराम रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नृत्य नाटिका में प्रस्तुति देते कलाकार।

मेला दशहरा के उद्घाटन अवसर पर श्रीराम रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नृत्य नाटिका में प्रस्तुति देते कलाकार।

Published on:

23 Sept 2025 11:55 am

