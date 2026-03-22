Navsamvatsar:नव संवत्सर के उपलक्ष्य में निकाली भगवा रैली, उमड़ा सैलाब
कोटा. हिंदू नववर्ष आयोजन समिति, कोटा महानगर के तत्वावधान में आयोजित पंचदिवसीय कार्यक्रमों के समापन पर शनिवार को भगवा वाहन रैली निकली, तो शहर भगवामय हो गया। रैली में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।हर कोई भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। डीजे की धुन, भारत माता, भगवान श्री राम, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, बाबा साहब अंबेडकर और लव जिहाद सहित अनेकों झांकियां शामिल हुई। बड़ी संख्या में सहभागी भगवा दुपट्टा, भगवा झंडी और भगवा साफा धारण कर सम्मिलित हुए।