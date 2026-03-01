Bitiya@Work: बेटियां पहुंची अपने मां-पिता के ऑफिस, उनकी जिम्मेदारियों को करीब से जाना, लिया ढेर सारा अनुभव

संस्था का नाम: मां सरस्वती वृद्धाश्रम

बिटिया का नाम : नैनिका शर्मा

पिता का नाम: दीपक शर्मा

पेशा: मैनेजर

बिटिया का अनुभव: आज मैं अपने पापा के साथ उनके ऑफिस गई। वहां जाकर मैंने उनसे उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली और देखा कि किस तरह वह वहां पर रह रहे वृद्ध जनों की सेवा एवं सहायता करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं उनकी देखभाल करते हैं। पापा ने मुझे वहां रह रहे सभी वृद्धजनों से मिलवाया। मैंने सभी का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया उनके साथ समय बिताया। उनसे उनके जीवन के अनुभव लिए सभी वृद्ध जनों से मिलकर एवं बातचीत करके मैं बहुत रोमांचित थी यह मेरे लिए एक अविस्मरणीय समय था।