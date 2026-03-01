21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Bitiya@Work: बेटियां पहुंची अपने मां-पिता के ऑफिस, उनकी जिम्मेदारियों को करीब से जाना, लिया ढेर सारा अनुभव

Patrika Bitiya@Work: पत्रिका के बिटिया @वर्क अभियान में बेटियों ने अपने पिता या मां के ऑफिस जाकर उनके काम, जिम्मेदारी और संघर्ष को बेहद करीब से समझा। यह समझा कि आफिस में काम करने के लिए प्रबंधन, अनुशासन, समय प्रबंधन और नई तकनीक की बहुत जरूरत होती है।

3 min read
Google source verification

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 21, 2026

Patrika Bitiya Work Daughters reached their parents office Get to know their responsibilities closely Got a lot of experience

Patrika Bitiya @Work: बेटियां पहुंची अपने मां-पिता के ऑफिस। फोटो पत्रिका

Patrika Bitiya@Work Initiative: पत्रिका की पहल पर बेटियों को शनिवार को अपने पेरेंट्स की कर्मभूमि पर जाने का अवसर मिला। जहां उन्होंने न केवल अपने मां पिता के काम और जिम्मेदारियों को समझा, बल्कि उनके साथियों से मुलाकात भी की। बेटियों ने अपनी आंखों से दफ्तरों में पेरेंट्स के संघर्ष को भी करीब से देखा।

1- बिजली से जुड़ी ली जानकारी

संस्था का नाम- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
बिटिया का नाम - अन्वी मेहरा एवं प्रणवी मेहरा
मां का नाम - प्रियंका मेहरा
पेशा: सहायक अभियंता
बिटिया का अनुभव: मां के ऑफिस में जाकर कार्यप्रणाली को समझते हुए कम्प्यूटर संचालन एवं बिजली बिल से जुड़े कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कार्यालय वातावरण को रोचक और प्रेरणादायक बताया।

2- स्कूल का मैनेजमेंट जाना

संस्था का नाम- एलबीएस एजुकेशनल
बिटिया का नाम- समृद्धि माथुर
पिता का नाम- कुलदीप माथुर
पेशा- निदेशक
बिटिया का अनुभव: आज मैं पापा की कुर्सी पर बैठक मैंने स्कूल का मैनेजमेंट को जाना। उन्होंने बताया कि ऑफिस में कैसे काम होता है और सभी ​शिक्षकों व स्टाफ का सहयोग लिया जाता है। स्कूल में स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाई करवाई जाती है।

3- वृद्ध जनों की सेवा व देखभाल को देखा

संस्था का नाम: मां सरस्वती वृद्धाश्रम
बिटिया का नाम : नैनिका शर्मा
पिता का नाम: दीपक शर्मा
पेशा: मैनेजर
बिटिया का अनुभव: आज मैं अपने पापा के साथ उनके ऑफिस गई। वहां जाकर मैंने उनसे उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली और देखा कि किस तरह वह वहां पर रह रहे वृद्ध जनों की सेवा एवं सहायता करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं उनकी देखभाल करते हैं। पापा ने मुझे वहां रह रहे सभी वृद्धजनों से मिलवाया। मैंने सभी का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया उनके साथ समय बिताया। उनसे उनके जीवन के अनुभव लिए सभी वृद्ध जनों से मिलकर एवं बातचीत करके मैं बहुत रोमांचित थी यह मेरे लिए एक अविस्मरणीय समय था।

4- पापा की मेहनत और ईमानदारी को जाना

संस्था का नाम: मोना ट्रेडर्स
बिटिया का नाम: डॉ. खुशबू गर्ग​
पिता का नाम: कमलेश गर्ग
पेशा: बिजनेसमेन
बिटिया का अनुभव: पापा की दुकान पर जाना हमेशा एक खास अनुभव होता है। पापा पूरे ध्यान और लगन से ग्राहकों से बात करते हैं, उनकी ज़रूरत समझते हैं और उन्हें सही सामान देते हैं। उन्हें काम करते देख मुझे मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझ आता है।

ये भी पढ़ें

Bitiya @Work Campaign: आज बेटियां संभालेंगी कमान, गूगल फॉर्म से साझा करेंगी आइडिया, ऐसे करें तैयारी
जयपुर
Patrika Bitiya @Work Initiative

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bitiya@work

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 09:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Bitiya@Work: बेटियां पहुंची अपने मां-पिता के ऑफिस, उनकी जिम्मेदारियों को करीब से जाना, लिया ढेर सारा अनुभव

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bitiya@work

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन तेज, सरसों, चना नया मंदा

Kota-Mandi
कोटा

Good News : अब भामाशाह मंडी ​का होगा विस्तार, स्पीकर ओम बिरला का निर्देश- लैंड डायवर्जन-डीपीआर प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें

Kota Now Bhamashah Mandi will be expanded Speaker Om Birla's instructions land diversion-DPR process Start soon
कोटा

जेईई मेन 2026 : स्टूडेंट्स को अप्रेल सेशन की एग्जाम सिटी का इंतजार

JEE Advanced Application Fees
कोटा

Rail News : सोगरिया-मथुरा-सोगरिया के ​लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन

सोगरिया-मथुरा-सोगरिया स्पेशल ट्रेन
कोटा

होली के रंगों की रंगत, खूब ठुमके लगाए, होली के गीतों की प्रस्तुतियों ने लुभाया

संगीतमय संध्या में पुराने और नए गीतों का मधुर संगम देखने को मिला, जिसने पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया।
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.