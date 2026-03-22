जेईई मेन 2026: अप्रेल सत्र की तारीखें जारी, शिफ्टों पर संशय बरकरार

एनटीए ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एग्जामिनेशन सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे स्लिप डाउनलोड कर उसमें दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी प्रकार की त्रुटि या समस्या होने पर अभ्यर्थी तुरंत जेईई के ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, स्लिप में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया है।