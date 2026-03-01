अकेली रह रही महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, एक दिन पहले आया किराएदार फरार

पुलिस ने बताया कि महिला अपने पति और बच्चों से अलग रहती थी। पति गांव में रहते हैं, जबकि बेटा कोटा में ही विनोबाभावे नगर में अलग निवास करते हैं। जांच में सामने आया कि घटना से एक दिन पहले शनिवार को एक किराएदार उनके घर आया था, जो रविवार सुबह ही सामान लेकर चला गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किराएदार का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।