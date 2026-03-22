22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Cheetah KP-2: राजस्थान में चंबल किनारे ‘चीता केपी-2’ की दस्तक, कोटा-बूंदी में बढ़ी हलचल; दहशत में ग्रामीण

Kota News: मध्यप्रदेश के कूनो सेंचुरी से भटककर पार्वती नदी के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने वाला चीता केपी-2 अब चंबल किनारे गैंता क्षेत्र तक पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

Mar 22, 2026

Leopard-1

चंबल नदी किनारे विचरण करता चीता। फोटो: पत्रिका

इटावा (कोटा)। मध्यप्रदेश के कूनो सेंचुरी से भटककर पार्वती नदी के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने वाला चीता केपी-2 अब चंबल किनारे गैंता क्षेत्र तक पहुंच गया है। शुक्रवार को इसका मूवमेंट इटावा नगर के आसपास दर्ज किया गया था, जबकि शनिवार सुबह आमलदा और गैंता गांव के पास चंबल नदी के किनारे इसकी लोकेशन ट्रेस हुई है।

वन विभाग के अनुसार यह इलाका बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यदि चीता चंबल नदी पार करता है, तो वह रणथंभौर अभयारण्य की ओर भी बढ़ सकता है। स्थिति को देखते हुए इटावा वन मंडल, कूनो सेंचुरी और रामगढ़ विषधारी की टीमें लगातार ट्रैकिंग कर उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।

खेतों में जाने से बच रहे किसान

उधर, गैंता गांव के पास चीते की मौजूदगी की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। हालांकि इस रोमांच के बीच ग्रामीणों और किसानों में डर का माहौल भी है। खेतों में कटी और पकी फसलें खड़ी हैं, लेकिन चीते की दहशत के चलते किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं।

बरत रहे हैं सतर्कता

कूनो की टीम के साथ मिलकर राजस्थान वन विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। शनिवार शाम तक गैंता क्षेत्र के आसपास चीते की मौजूदगी बनी रही। ग्रामीणों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें और किसी भी तरह की सूचना तुरंत विभाग को दें।
-गजेन्द्र सिंह, रेंजर, इटावा

पाचनकुई में दिखा पैंथर, बछड़े का शिकार किया

इधर, ग्राम पंचायत बावड़ी खेड़ा के पाचन कुई गांव में पैंथर जैसे वन्यजीव दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार पैंथर ने गाय के बछड़े का शिकार भी किया। ग्रामीण गोवर्धन गुर्जर सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि लोगों को देर रात पैंथर नजर आया। कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया। लोगों ने बताया कि पैन्थर ने गाय का शिकार भी किया।

लोगों के अनुसार चार पांच दिनों से क्षेत्र में वन्यजीव का मूवमेंट हो रहा है। लोगों में भय व्याप्त है। लोगों ने वन विभाग को भी सूचित किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी इंद्रेश यादव ने बताया कि ग्रामीणों से वन्यजीव के मूवमेंट की जानकारी मिली है, विभाग की टीम निगरानी कर रही है। इससे पहले नयापुरा क्षेत्र चंबल कॉलोनी में गत दिनों से पैंथर का मूवमेंट चल रहा है। विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है, लेकिन अब तक पैंथर पकड़ में नहीं आया है। कैमरा ट्रैप से भी पैंथर पर निगरानी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Commercial LPG Cylinder: कमर्शियल गैस की किल्लत के बीच राहत भरी खबर, राजस्थान में कल से लागू होंगे नए नियम
भीलवाड़ा
Commercial Gas Cylinder-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Cheetah KP-2: राजस्थान में चंबल किनारे ‘चीता केपी-2’ की दस्तक, कोटा-बूंदी में बढ़ी हलचल; दहशत में ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान के इन 3 जिलों को मिली 24 नई बसों की सौगात, लंबी दूरी की रोडवेज सेवाएं फिर होगी शुरू

Rajasthan Roadways
कोटा

Rajasthan: चालान नहीं भरने पर फास्टैग वॉलेट या बैंक खाते से कटेगी राशि, सरकार जल्द लागू करेगी नई योजना

Toll Plaza
कोटा

Bitiya@Work: बेटियां पहुंची अपने मां-पिता के ऑफिस, उनकी जिम्मेदारियों को करीब से जाना, लिया ढेर सारा अनुभव

Patrika Bitiya Work Daughters reached their parents office Get to know their responsibilities closely Got a lot of experience
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन तेज, सरसों, चना नया मंदा

Kota-Mandi
कोटा

Good News : अब भामाशाह मंडी ​का होगा विस्तार, स्पीकर ओम बिरला का निर्देश- लैंड डायवर्जन-डीपीआर प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें

Kota Now Bhamashah Mandi will be expanded Speaker Om Birla's instructions land diversion-DPR process Start soon
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.