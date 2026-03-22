Cheetah KP-2: राजस्थान में चंबल किनारे ‘चीता केपी-2’ की दस्तक, कोटा-बूंदी में बढ़ी हलचल; दहशत में ग्रामीण

लोगों के अनुसार चार पांच दिनों से क्षेत्र में वन्यजीव का मूवमेंट हो रहा है। लोगों में भय व्याप्त है। लोगों ने वन विभाग को भी सूचित किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी इंद्रेश यादव ने बताया कि ग्रामीणों से वन्यजीव के मूवमेंट की जानकारी मिली है, विभाग की टीम निगरानी कर रही है। इससे पहले नयापुरा क्षेत्र चंबल कॉलोनी में गत दिनों से पैंथर का मूवमेंट चल रहा है। विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है, लेकिन अब तक पैंथर पकड़ में नहीं आया है। कैमरा ट्रैप से भी पैंथर पर निगरानी की जा रही है।