9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

RakshaBhandhan:भैया भी है..मेरा बाबूल भी तू है..दोनों रिश्तों की लाज बचाना….

कोटा। श्रावण पूर्णिमा के पावन पर्व रक्षाबंधन पर शनिवार को सुबह से ही शहर में उत्साह और उमंग का माहौल नजर आया। बहनों ने तड़के स्नान-ध्यान कर थाल सजाए, जिसमें राखी, अक्षत, रोली, दीपक और मिठाइयां रखीं। शुभ मुहूर्त में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना की। भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट किए व हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा किया। यथा उम्र तथा सम्मान करते हुए एक- दूसरे से आशीर्वाद लिया। दिन भर रिश्ते की मधुरता और त्योहार का उल्लास दिखाई दिया। शाम तक उपहारों का आदान-प्रदान और मिठाइयों का दौर चलता रहा। इससे पहले सुबह महिलाओं े ने श्रवण पूजन किया।

कोटा

Neeraj Gautam

Aug 09, 2025

कोटा.रक्षाबंधन के अवसर पर कैदी भाइयों को रक्षासूत्र बांधती बहिनें।06:29 PM

कोटा.रक्षाबंधन के अवसर पर रोड़वेज बसों में निशुल्क यात्रा के चलते शनिवार को लगी भीड्।

कोटा.रक्षाबंधन के अवसर पर दादाबाड़ी क्षेत्र में साूमूहिक रूप से राखी बांधते एक परिवार के लोग।

कोटा. रक्षाबंधन के अवसर पर शक्ति नगर िस्थत कैम्प कार्यालय मे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राखी बांधती महिलाएं।पत्रिका06:37 PM

कोटा.रक्षाबंधन के अवसर पर नन्हे-मुन्ने बच्चों ने सेना के जवानों को राखी बांधी। इस अवसर पर सेना के जवानों ने बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उपहार भी भेंट किए।पत्रिका

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Aug 2025 07:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / RakshaBhandhan:भैया भी है..मेरा बाबूल भी तू है..दोनों रिश्तों की लाज बचाना….

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

शहीद की बहन ने नम आंखों से भाई की प्रतिमा को बांधी राखी, कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे मानाराम

rakshabandhan 2025
कोटा

एनएच-52 पर अमझार पुलिया सेफ्टी ऑडिट में मिली असुरक्षित, यातायात किया बंद

Dara Ki Naal Kota
कोटा

दर्दनाक हादसा: रील बनाते वक्त चंबल में डूबे दो किशोर, रेस्क्यू कर निकाले शव

कोटा

Rajasthan: कोटा से भोपाल के लिए रवाना हुई खाली ट्रेन, रेलवे पर भड़के यात्री; सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

Empty train left from Kota for Bhopal
कोटा

कोचिंग हब ही नहीं अब टूरिज्म भी बनेगी कोटा की इकॉनमी का सोर्स, जानें कौनसे है प्रमुख पर्यटन स्थल

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.