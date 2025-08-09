RakshaBhandhan:भैया भी है..मेरा बाबूल भी तू है..दोनों रिश्तों की लाज बचाना….

कोटा.रक्षाबंधन के अवसर पर कैदी भाइयों को रक्षासूत्र बांधती बहिनें।06:29 PM
कोटा.रक्षाबंधन के अवसर पर रोड़वेज बसों में निशुल्क यात्रा के चलते शनिवार को लगी भीड्।
कोटा.रक्षाबंधन के अवसर पर दादाबाड़ी क्षेत्र में साूमूहिक रूप से राखी बांधते एक परिवार के लोग।
कोटा. रक्षाबंधन के अवसर पर शक्ति नगर िस्थत कैम्प कार्यालय मे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राखी बांधती महिलाएं।
कोटा.रक्षाबंधन के अवसर पर नन्हे-मुन्ने बच्चों ने सेना के जवानों को राखी बांधी। इस अवसर पर सेना के जवानों ने बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उपहार भी भेंट किए।
