Wedding Season: दूल्हा-दुल्हन का नया ट्रेंड, शादी में कुछ हटके ट्राय करने के लिए ढूंढा हल्दी सेरेमनी का शानदार वेन्यू

जहां पहले लोग अपनी शादी के लिए होटल या गार्डन को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब दूल्हा-दुल्हन ने हल्दी सेरेमनी के लिए नाव को ही वेन्यू बना लिया है। ये नया ट्रेंड न केवल शादी के आयोजनों को खास बना रहा है, बल्कि मेहमानों के लिए भी एक अनूठा अनुभव भी साबित हो रहा है।