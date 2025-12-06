Wedding Season: दूल्हा-दुल्हन का नया ट्रेंड, शादी में कुछ हटके ट्राय करने के लिए ढूंढा हल्दी सेरेमनी का शानदार वेन्यू

नाव में बैठकर हल्दी फंशन करता परिवार (फोटो: पत्रिका)
Unique Haldi Venue: शादी के सीजन में हर कोई अपनी शादी को खास और यादगार बनाने के लिए कुछ नया करने की सोचता है। अब कोटा में शादी के आयोजन के लिए लोगों ने वेन्यू के चयन में एक नया ट्रेंड अपनाया है।
जहां पहले लोग अपनी शादी के लिए होटल या गार्डन को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब दूल्हा-दुल्हन ने हल्दी सेरेमनी के लिए नाव को ही वेन्यू बना लिया है। ये नया ट्रेंड न केवल शादी के आयोजनों को खास बना रहा है, बल्कि मेहमानों के लिए भी एक अनूठा अनुभव भी साबित हो रहा है।
विवाह आयोजनों में अब आधुनिकता का रंग चढ़ चुका है। पहले हल्दी की रस्में घरों में होती थीं, लेकिन अब कोटा के लोग इस पारंपरिक रस्म को नए अंदाज में मनाने लगे हैं।
हाल ही में एक शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्मों के दौरान परिवार के चुनिंदा सदस्य किशोर सागर तालाब की लहरों पर बोट में सवार होकर शामिल हुए। ये खास अनुभव न केवल दूल्हा-दुल्हन, बल्कि उनके परिवार के लिए भी अविस्मरणीय बन गया।
