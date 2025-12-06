राजस्थान का अनोखा आश्रम: यहां जरूरतमंदों के लिए लिखते हैं ‘ठाकुरजी को चिट्ठी’, चंदा मांगने की नहीं है परंपरा

कोटा का अपना घर आश्रम 2012 में नांता स्थित नारी निकेतन के भवन में शुरू हुआ था। उस समय यहां कोटा के 25 और जयपुर के 25 निराश्रितों को रखा गया। 2017 में इसे पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट खंडहर पड़े भवन में शिफ्ट किया गया। इसके बाद से निराश्रित लोगों की यहां निशुल्क सेवा की जा रही है। वर्तमान में आश्रम में 185 निराश्रित और बीमार महिलाएं और 125 निराश्रित पुरुष रह रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए 54 लोग यहां केयर टेकर समेत अन्य कार्य कर रहे हैं।