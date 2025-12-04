Kota: जयपुर से कोटा पहुंची आबकारी विभाग की स्पेशल टीम तो मचा हड़कंप, कार्रवाई देख डिपो मैनेजर की बिगड़ी तबियत

Excise Department Action: आबकारी विभाग की जयपुर से आई विशेष टीम ने बुधवार को डकनिया स्टेशन रोड स्थित राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएसबीसीएल) गोदाम में औचक निरीक्षण कर बड़ा खुलासा किया। टीम को गोदाम परिसर की घनी झाड़ियों से करीब 8 से 9 हजार नक्के (शराब की बोतलों के ऊपरी ढक्कन वाला हिस्सा) छिपे हुए मिले, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया।