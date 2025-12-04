स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन पर आज कोटा-बूंदी में लगे 200 से ज्यादा रक्तदान शिविर, कई जिलों से पहुंची ब्लड बैंक टीम

रक्तदान शिविर (फोटो: पत्रिका नीरज गौतम)
Lok Sabha Speaker Om Birla Birthday: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में आज 200 से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित हुए। रक्त एकत्रित करने के लिए एक दर्जन जिलों के ब्लड बैंंक की टीम पहुंच चुकी हैं।
बुधवार शाम तक 200 से अधिक स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविर लगाने की तैयारियां पूरी कर ली गई। शिविरों के सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने व्यापक तैयारी की थी। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, तकनीशियन और एम्बुलेंस सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई। शिविरों में हजारों यूनिट रक्त संग्रह होने का अनुमान है। यह रक्त न केवल कोटा-बूंदी के मेडिकल कॉलेज व एमबीएस अस्पतालों के लिए जीवनदायनी साबित होगा, बल्कि प्रदेश के अन्य सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भी जरूरतमंद मरीजों की सहायता करेगा।
बिरला के जन्मदिवस पर बूंदी जिले में ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नई पहल हुई। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में गणेशपुरा (डाबी) और जवाहर नगर (आमली) में ‘दादी-नानी की डिजिटल पाठशाला’ का शुभारम्भ किया। ये अभियान महिलाओं को डिजिटल साक्षरता से जोड़ने और उनके दैनिक जीवन को अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
इस दौरान शहर के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों की ओर से अलग-अलग सेवा कार्य भी किए गए। निशुल्क चिकित्सा शिविर, जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण, जरूरतमंदों को भोजन, गौ सेवा, पौधरोपण समेत अन्य सेवा कार्य किए।
