स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन पर आज कोटा-बूंदी में लगे 200 से ज्यादा रक्तदान शिविर, कई जिलों से पहुंची ब्लड बैंक टीम

बुधवार शाम तक 200 से अधिक स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविर लगाने की तैयारियां पूरी कर ली गई। शिविरों के सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने व्यापक तैयारी की थी। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, तकनीशियन और एम्बुलेंस सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई। शिविरों में हजारों यूनिट रक्त संग्रह होने का अनुमान है। यह रक्त न केवल कोटा-बूंदी के मेडिकल कॉलेज व एमबीएस अस्पतालों के लिए जीवनदायनी साबित होगा, बल्कि प्रदेश के अन्य सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भी जरूरतमंद मरीजों की सहायता करेगा।