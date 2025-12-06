6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

धीरेंद्र शास्त्री की कब होगी शादी? इंद्रेश उपाध्याय के विवाह में जयपुर पहुंचे कुमार विश्वास ने बता दिया अगला नंबर

जयपुर एयरपोर्ट पर धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पत्रकारों ने जब धीरेंद्र शास्त्री से उनकी शादी को लेकर सवाल किया तो कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 06, 2025

Dhirendra Shastri

कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री (फोटो-@bageshwardham)

जयपुर। युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के भव्य विवाह समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की रही, वह थी बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी का मुद्दा। समारोह में पहुंचे विख्यात कवि डॉ कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में ऐसा बयान दे दिया कि पूरे कार्यक्रम का केंद्र अचानक धीरेंद्र शास्त्री की शादी की संभावनाओं पर आ गया।

विवाह से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पत्रकारों ने जब धीरेंद्र शास्त्री से उनकी शादी को लेकर सवाल किया तो कुमार विश्वास ने जवाब दिया। कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'अब अगला नंबर धीरेंद्र शास्त्री का है।' उनके इस मजाकिया बयान पर धीरेंद्र शास्त्री भी ठहाका मारकर हंसने लगे।

धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास की जुगलबंदी

इंद्रेश-शिप्रा के विवाह समारोह में आध्यात्मिक जगत और साहित्य के कई बड़े नाम मौजूद रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास की जुगलबंदी रही। दोनों मंच के आसपास हल्की-फुल्की बातचीत करते दिखे और जहां जाते, आसपास खड़े लोगों की निगाहें उसी ओर टिक जातीं। कई लोग तो शास्त्री जी से सीधे पूछते भी नजर आए कि 'महाराज, आपकी शादी कब?'

इंद्रेश की शादी में मगन दिखे धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री पूरे समारोह में उत्साह से शामिल रहे। एक वीडियो भी उनका जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री काफी मगन होकर चलते नजर आ रहे हैं। कोलकाता से मंगाए गए विशेष फूलों से सजे मंडप में वैदिक मंत्रों के बीच वे इंद्रेश के परिवार के साथ बैठकर रस्मों का आनंद लेते दिखे। दूल्हा-दुल्हन के लिए वे विशेष उपहार भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने वैदिक विधि संपन्न होने के बाद सौंपा।

ये भी पढ़ें

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: कौन हैं उनकी दुल्हन? जिसके संग ‘गुलाबी नगरी’ में लेंगे सात फेरे, बड़ी हस्तियां होंगी शामिल
जयपुर
KathaVachak Indresh Upadhyay wedding in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / धीरेंद्र शास्त्री की कब होगी शादी? इंद्रेश उपाध्याय के विवाह में जयपुर पहुंचे कुमार विश्वास ने बता दिया अगला नंबर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indigo Flight Cancellation: जयपुर में सुबह से रात तक हाहाकार, जोधपुर-उदयपुर में भी शेड्यूल बिगड़ा, 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द

Indigo Flight Cancellation
जयपुर

राजस्थान में पहले की तरह होगी सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री, वकीलों ने वापस लिया आंदोलन; जानिए कैसे फैली गफलत

jaipur-news
जयपुर

Rajasthan Politics: अशोक गहलोत पर भजनलाल का करारा प्रहार, ‘एक पूर्व मंत्री को पहले निपटाया, अब दूसरे की तैयारी’

ashok Gehlot and bhajanlal
जयपुर

जयपुर में सेना का वेटरंस ऑनर्स रन रविवार को: ट्रैफिक पुलिस ने संभाली कमान, ऐसा रहेगा रूट प्लान

जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्डः माया का खिलौना

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.