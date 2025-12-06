धीरेंद्र शास्त्री की कब होगी शादी? इंद्रेश उपाध्याय के विवाह में जयपुर पहुंचे कुमार विश्वास ने बता दिया अगला नंबर

कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री (फोटो-@bageshwardham)
जयपुर। युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के भव्य विवाह समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की रही, वह थी बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी का मुद्दा। समारोह में पहुंचे विख्यात कवि डॉ कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में ऐसा बयान दे दिया कि पूरे कार्यक्रम का केंद्र अचानक धीरेंद्र शास्त्री की शादी की संभावनाओं पर आ गया।
विवाह से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पत्रकारों ने जब धीरेंद्र शास्त्री से उनकी शादी को लेकर सवाल किया तो कुमार विश्वास ने जवाब दिया। कुमार विश्वास ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'अब अगला नंबर धीरेंद्र शास्त्री का है।' उनके इस मजाकिया बयान पर धीरेंद्र शास्त्री भी ठहाका मारकर हंसने लगे।
इंद्रेश-शिप्रा के विवाह समारोह में आध्यात्मिक जगत और साहित्य के कई बड़े नाम मौजूद रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास की जुगलबंदी रही। दोनों मंच के आसपास हल्की-फुल्की बातचीत करते दिखे और जहां जाते, आसपास खड़े लोगों की निगाहें उसी ओर टिक जातीं। कई लोग तो शास्त्री जी से सीधे पूछते भी नजर आए कि 'महाराज, आपकी शादी कब?'
धीरेंद्र शास्त्री पूरे समारोह में उत्साह से शामिल रहे। एक वीडियो भी उनका जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री काफी मगन होकर चलते नजर आ रहे हैं। कोलकाता से मंगाए गए विशेष फूलों से सजे मंडप में वैदिक मंत्रों के बीच वे इंद्रेश के परिवार के साथ बैठकर रस्मों का आनंद लेते दिखे। दूल्हा-दुल्हन के लिए वे विशेष उपहार भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने वैदिक विधि संपन्न होने के बाद सौंपा।
