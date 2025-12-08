Rajasthan: राजस्थान में फिर सरकारी स्कूल के जर्जर कमरे की गिरी छत तो मचा हड़कंप, पहले ही शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को दे दिए थे ये निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारी रूपसिंह मीणा ने कहा कि स्कूल का कमरा पहले से ही जर्जर घोषित किया हुआ था। इसे उपयोग से बाहर कर बैरिकेडिंग कर रखा गया था। विद्यालय प्रधानाचार्य को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस कमरे में किसी भी परिस्थिति में बच्चों को नहीं बैठाया जाए। विद्यालय में जर्जर भवन के स्थान पर नए कक्ष बनाने के लिए बजट प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।