Rajasthan: राजस्थान में फिर सरकारी स्कूल के जर्जर कमरे की गिरी छत तो मचा हड़कंप, पहले ही शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को दे दिए थे ये निर्देश

स्कूल के जर्जर कमरे की गिरी छत और विद्यालय में मौजूद ग्रामीण (फोटो: पत्रिका)
Govt School Room Collapse In Kota: कोटा कैथूदा ग्रामपंचायत के नयागांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रविवार सुबह एक जर्जर कक्षा-कक्ष की छत अचानक गिर जाने से हड़कंप मच गया। रविवार अवकाश होने के कारण विद्यालय में बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे हादसा टल गया।
सुबह तेज आवाज सुनकर विद्यालय के पास रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुराना कमरा पूरी तरह धराशायी हो चुका है। ग्रामीणों ने तुरंत ही इस घटना की सूचना शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को दी और विद्यालय का निरीक्षण करवाने की मांग की।
ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का यह कक्ष लंबे समय से खराब हालत में था। कई बार स्थानीय स्तर पर इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग उठाई गई, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में लगभग 40 बच्चे अध्ययनरत है। ऐसे में भवन की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बनी हुई थी।
जिला शिक्षा अधिकारी रूपसिंह मीणा ने कहा कि स्कूल का कमरा पहले से ही जर्जर घोषित किया हुआ था। इसे उपयोग से बाहर कर बैरिकेडिंग कर रखा गया था। विद्यालय प्रधानाचार्य को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस कमरे में किसी भी परिस्थिति में बच्चों को नहीं बैठाया जाए। विद्यालय में जर्जर भवन के स्थान पर नए कक्ष बनाने के लिए बजट प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
