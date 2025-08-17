Shri krishna janmotsav:नंद के घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की………….

बडे मथुराधीश मंदिर में नदोत्सव के दौरान यशोदा के रूप में गोस्वामी मिलन बाबा व नंद रूप में मंदिर के मुखिया ने ठाकुरजी को पलना झुलाया।
सजी झंाकी
पाटनपोल िस्थत बडे मथुराधीश मंदिर में दर्शनों को लगी श्रघ्दालुओं की कतारें।
टिपटा िस्थत गोविन्ददेव मंदिर में श्रृंगारित प्रतिमा।
फूल बंगले में विराजित प्रतिमा।06:43 PM
रंगबाडी िस्थत बांके बिहारी मंदिर में आयोजित नंदोत्सव के दौरान भक्तिभाव में सराबोर श्रध्दालु
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
तीये से पहले ही श्मशान से गायब हो गई महिला की अस्थियां, तांत्रिक क्रिया की आशंका; घटना से क्षेत्र में आक्रोश