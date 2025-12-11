Yuvamahotsav:युवा महोत्सव: लोक संस्कृति की बिखरी छटा
कोटा. शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय युवा महोत्सव बुधवार को राबाउमावि वल्ल्भनगर गुमानपुरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाओं का संगम बनकर उभरा, जहां शहर के युवा प्रतिभागियों ने 13 विभिन्न विधाओं में अपनी कलात्मक, सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना की मनोहारी प्रस्तुति से हुआ, जिसने पूरे सभागार का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कथक नृत्यांगना बरखा जोशी के निर्देशन में शिष्या वैन्या शर्मा ने वन्दे मातरम् पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस
्तुति दी।