नागौर का विश्व प्रसिद्ध पशु मेला 2026

मूंछ प्रतियोगिता के दोरान विदेशी पर्यटकों को अपनी मूछें दिखाता हुआ युवक
मेले में घोड़ा नृत्य करते हुए
नागौर के पशु मेले को विदेशी पर्यटक अपने कैमरे में कैद करते हुए
नागौरी नस्ल के बैल कीप्रतियोगिता में प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त करते हुए पशुपालक
नागौरी नस्ल की उन्नत जोड़ी दिखाते हुए
अरावली बचाओ संदेश ऊंट के ऊपर लिखकर पशुपालक समस्या बताते हुए
श्रृंगारित ऊंट के आगे खड़े होकर विदेशी पर्यटक कमरे में कैद करते हुए
नागौरी नस्ल की बैल जोड़ी
मेले में आए ऊंट
श्री रामदेव पशु मेले में विदेशी पर्यटक ऊंट गाडी पर बैठ के सवारी करते हुए
मेले में मुर्रा नस्ल के भैसा प्रतियोगिता में विजेता रहा
