30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

नागौर का विश्व प्रसिद्ध पशु मेला 2026

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Chandra Shekhar Verma

Jan 30, 2026

Nagaur's world famous cattle fair 2026

मूंछ प्रतियोगिता के दोरान विदेशी पर्यटकों को अपनी मूछें दिखाता हुआ युवक

Nagaur's world famous cattle fair 2026

मेले में घोड़ा नृत्य करते हुए

Nagaur's world famous cattle fair 2026

नागौर के पशु मेले को विदेशी पर्यटक अपने कैमरे में कैद करते हुए

Nagaur's world famous cattle fair 2026

नागौरी नस्ल के बैल कीप्रतियोगिता में प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त करते हुए पशुपालक

Nagaur's world famous cattle fair 2026

नागौरी नस्ल की उन्नत जोड़ी दिखाते हुए

Nagaur's world famous cattle fair 2026

अरावली बचाओ संदेश ऊंट के ऊपर लिखकर पशुपालक समस्या बताते हुए

Nagaur's world famous cattle fair 2026

श्रृंगारित ऊंट के आगे खड़े होकर विदेशी पर्यटक कमरे में कैद करते हुए

Nagaur's world famous cattle fair 2026

नागौरी नस्ल की बैल जोड़ी

Nagaur's world famous cattle fair 2026

मेले में आए ऊंट

Nagaur's world famous cattle fair 2026

श्री रामदेव पशु मेले में विदेशी पर्यटक ऊंट गाडी पर बैठ के सवारी करते हुए

Nagaur's world famous cattle fair 2026

मेले में मुर्रा नस्ल के भैसा प्रतियोगिता में विजेता रहा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 07:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Photos / नागौर का विश्व प्रसिद्ध पशु मेला 2026

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

नागौर: पत्नी ने दर्ज करवाया केस, पति ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए दो वीडियो

नागौर

सोना-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, राजस्थान में चोर बोरियों में भरकर ले गए 45 किलो चांदी

नागौर

Rajasthan: बजट घोषणा से पहले मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, राजस्थान के युवाओं और संविदाकर्मियों की जगी उम्मीदें

Madan Dilawar
नागौर

नागौर में सड़क हादसों का खतरा बढ़ा, बड़े एक्सीडेंट स्पॉट डेढ़ गुना हुए

Accident file photo
नागौर

6 ताले तोड़कर दुकान में घुसे, आधे घंटे में 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना चुरा ले गए 7 बदमाश

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.