17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

गैंगवार के मुख्य साजिशकर्ता श्रवण भादवासी के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

सीकर. झुंझुनूं के नवलगढ़ कस्बा स्थित कैमरी की ढाणी में हुई गैंगवार में सीकर पुलिस लगातार आरोपियों व हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गैंगवार की साजिश रचने वाले बदमाश श्रवण भादवासी के अवैध दो मंजिला ऑफिस पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया। यूआईटी की बेसकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Dec 17, 2025

sikar photo

गैंगवार के मुख्य साजिशकर्ता श्रवण भादवासी के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

sikar photo

झुंझुनूं के नवलगढ़ कस्बा स्थित कैमरी की ढाणी में हुई गैंगवार में सीकर पुलिस लगातार आरोपियों व हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

sikar photo

गैंगवार की साजिश रचने वाले बदमाश श्रवण भादवासी के अवैध दो मंजिला ऑफिस पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया।

sikar photo

यूआईटी की बेसकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई बिल्डिंग को ध्वस्त करने में 8.30 घंटे लगे।

sikar photo

यूआईटी तहसीलदार, 10 से अधिक पुलिस अधिकारी, छह थानों की पुलिस टीमों व क्यूआरटी, आरएसी के कुल 100 जवानों की सुरक्षा के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 12:08 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / गैंगवार के मुख्य साजिशकर्ता श्रवण भादवासी के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

कांग्रेसी महिलाओं ने मंत्री शाह का पुतला दहन किया, फायर ब्रिगेड नोजल की छीना झपटी में गीले हुए अधिकारी

Congress performance
खंडवा

शहीद दिवस पर शौर्य स्मारक परिसर में आयोजित विजय दिवस समारोह

समाचार

,Health department news

Dhar district hospita
धार

एमपी में फिर गहराया यूरिया संकट, कड़ाके की ठंड में रात से लाइन में लगे हैं किसान, कई बिस्तर लाए

Urea Shortage
रतलाम

पर्यटकों के प्रदेश में यह कैसा नियम ? छोटी टै​क्सियों में कैरियर पर कर रहे जमकर चालान,

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.