गैंगवार के मुख्य साजिशकर्ता श्रवण भादवासी के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर
झुंझुनूं के नवलगढ़ कस्बा स्थित कैमरी की ढाणी में हुई गैंगवार में सीकर पुलिस लगातार आरोपियों व हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
गैंगवार की साजिश रचने वाले बदमाश श्रवण भादवासी के अवैध दो मंजिला ऑफिस पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया।
यूआईटी की बेसकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई बिल्डिंग को ध्वस्त करने में 8.30 घंटे लगे।
यूआईटी तहसीलदार, 10 से अधिक पुलिस अधिकारी, छह थानों की पुलिस टीमों व क्यूआरटी, आरएसी के कुल 100 जवानों की सुरक्षा के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
