स्मार्ट मीटर के विरोध सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं की मंडी में सभा
स्मार्ट मीटर, खराब फसलों का मुआवजा, नहरी पानी आदि मुद्दों को लेकर कई महीने से आंदोलनरत माकप कार्यकर्ताओं का आक्रोश गुरुवार को सड़क पर आ गया
कलक्ट्रेट में घुसने को लेकर माकपा कार्यकर्ता व पुलिस में काफी तनातनी भी हुई।
सांसद अमराराम ने कहा कि सरकार को किसान मजदूर की चिंता नहीं है, अतिवृष्टि से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है लेकिन सरकार ने अभी तक मुआवजा जारी नहीं किया है
कार्यकर्ताओं ने छह घंटे की सभा के बाद चार किलोमीटर पैदल मार्च कर कलक्ट्रेट का घेराव किया।
