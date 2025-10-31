स्मार्ट मीटर के विरोध सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं की मंडी में सभा

सांसद अमराराम ने कहा कि सरकार को किसान मजदूर की चिंता नहीं है, अतिवृष्टि से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है लेकिन सरकार ने अभी तक मुआवजा जारी नहीं किया है