स्मार्ट मीटर के विरोध सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं की मंडी में सभा

सीकर. स्मार्ट मीटर, खराब फसलों का मुआवजा, नहरी पानी आदि मुद्दों को लेकर कई महीने से आंदोलनरत माकप कार्यकर्ताओं का आक्रोश गुरुवार को सड़क पर आ गया। कृषि उपज मंडी में हुई सभा में माकपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुंकार भरी। कार्यकर्ताओं ने छह घंटे की सभा के बाद चार किलोमीटर पैदल [&hellip;]

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Oct 31, 2025

sikar photo

स्मार्ट मीटर के विरोध सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं की मंडी में सभा

sikar photo

स्मार्ट मीटर, खराब फसलों का मुआवजा, नहरी पानी आदि मुद्दों को लेकर कई महीने से आंदोलनरत माकप कार्यकर्ताओं का आक्रोश गुरुवार को सड़क पर आ गया

sikar photo

कलक्ट्रेट में घुसने को लेकर माकपा कार्यकर्ता व पुलिस में काफी तनातनी भी हुई।

sikar photo

सांसद अमराराम ने कहा कि सरकार को किसान मजदूर की चिंता नहीं है, अतिवृष्टि से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है लेकिन सरकार ने अभी तक मुआवजा जारी नहीं किया है

sikar photo

कार्यकर्ताओं ने छह घंटे की सभा के बाद चार किलोमीटर पैदल मार्च कर कलक्ट्रेट का घेराव किया।

Published on:

31 Oct 2025 10:26 am

स्मार्ट मीटर के विरोध सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं की मंडी में सभा

