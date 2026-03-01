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सजदा कर इबादत की, मांगी अमन- चैन की दुआ

सीकर. रमजान महीने के जुम्मे पर शहर की मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। ईदगाह मस्जिद सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर जुम्मे की नमाज अदा की। ईदगाह मस्जिद में सैकड़ों नमाजियों ने एक साथ सजदा कर अल्लाह की इबादत की और देश में [&hellip;]

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सीकर

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Pankaj Parmuwal

Mar 13, 2026

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सजदा कर इबादत की, मांगी अमन- चैन की दुआ

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रमजान महीने के जुम्मे पर शहर की मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी

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ईदगाह मस्जिद सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर जुम्मे की नमाज अदा की

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ईदगाह मस्जिद में सैकड़ों नमाजियों ने एक साथ सजदा कर अल्लाह की इबादत की और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी

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नमाज से पहले इमाम ने रमजान की फजीलत पर बयान करते हुए लोगों से नेक रास्ते पर चलने, जरूरतमंदों की मदद करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया।

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Published on:

13 Mar 2026 08:24 pm

Hindi News / News Bulletin / Photos / सजदा कर इबादत की, मांगी अमन- चैन की दुआ

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