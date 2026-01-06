6 जनवरी 2026,

पत्रिका की स्थापना दिवस पर लगा चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य के लिए सजक दिखे शहरवासी।

सीकर। राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित शेखावाटी महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की पहल लगातार जारी है। पत्रिका की पहल पर प्रिंस मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सोमवार को सांवली रोड स्थित स्मृति वन में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में युवाओं, महिलाओं के साथ वरिष्ठजनों ने काफी सहभागिता दिखाई। [&hellip;]

Pankaj Parmuwal

Jan 06, 2026

पत्रिका की स्थापना दिवस पर लगा चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य के लिए सजक दिखे शहरवासी।

राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित शेखावाटी महोत्सव के तहत कार्यक्रमों की पहल लगातार जारी है।

पत्रिका की पहल पर प्रिंस मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सोमवार को सांवली रोड स्थित स्मृति वन में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ।

शिविर में चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए सुबह से ही कतार लगना शुरू हो गई।

चिकित्सा शिविर में 600 से अधिक मरीजों ने जांच करवाकर विशेषज्ञों से परामर्श लिया।

Published on:

06 Jan 2026 10:39 am

Hindi News / News Bulletin / Photos / पत्रिका की स्थापना दिवस पर लगा चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य के लिए सजक दिखे शहरवासी।

