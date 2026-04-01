महिला आरक्षण अधिनियम के समर्थन में भाजपा मातृशक्ति ने निकाली वाहन रैली
देश की आधी आबादी में महिला आरक्षण बिल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
नारी शक्ति वंदन अभियान वाहन रैली को पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, महिला मोर्चा जिला प्रभारी निकिता राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, उपाध्यक्ष रमेश जलधारी, पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रा चौधरी ने तिरंगा लहराते हुए शहर के परशुराम पार्क से रवाना किया
केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री के महिला आरक्षण बिल के ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में भाजपा मातृ शक्ति की ओर से देश- प्रदेश में नारी शक्ति वंदन पद यात्रा निकाली जा रही है।
नारी शक्ति वंदन अभियान वाहन रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जाट बाजार पहुंची जहां वाहन रैली का समापन हुआ।
