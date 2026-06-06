Rajasthan: कुवैत में बैठकर व्हाट्सएप से दिया तीन तलाक, पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस कार्रवाई में जुटी

महिला ने सास और ननद के इशारे पर उसके साथ मारपीट के आरोप लगाए। महिला ने बताया कि पूर्व में उसका पति उसके साथ झगड़ा कर चुका है, लेकिन बाद में समझौता कर उसे अलग से किराए के मकान में रख दिया था। वह वर्तमान में अपने दो बेटों के साथ किराए पर रह रही है। उसका एक बेटा 15 साल का और दूसरा बेटा 9 साल का है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने महिला के पति से फोन पर काउसलिंग की है और उसे बांसवाड़ा बुलाया है।