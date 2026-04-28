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नंगे पांव साधु-संतों ने दिखाया गो-सम्मान, संरक्षण व संवर्धन का संकल्प

सीकर. शहर की सड़कों पर सोमवार को गौ सम्मान का संकल्प लिए संतों व शहरवासियों का सागर उमड़ पड़ा। तेज गर्मी से तपती सड़क पर रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट तक नंगे पांव चलकर साधु-संतों के कदमों ने धरती के साथ जनमानस की चेतना पर भी अपनी छाप छोड़ी। गोवंश के सम्मान व संरक्षण के लिए [&hellip;]

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सीकर

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Pankaj Parmuwal

Apr 28, 2026

sikar photo

नंगे पांव साधु-संतों ने दिखाया गो-सम्मान, संरक्षण व संवर्धन का संकल्प

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शहर की सड़कों पर सोमवार को गौ सम्मान का संकल्प लिए संतों व शहरवासियों का सागर उमड़ पड़ा।

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तेज गर्मी से तपती सड़क पर रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट तक नंगे पांव चलकर साधु-संतों के कदमों ने धरती के साथ जनमानस की चेतना पर भी अपनी छाप छोड़ी।

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गोवंश के सम्मान व संरक्षण के लिए उठी सामूहिक पुकार में लोग हाथ में भी 'गौ माता की पुकार, बंद हो अत्याचार' और 'गौ माता— राष्ट्रमाता' के नारे लिखी तख्तियां लिए शामिल हुए

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कल्याण धाम, घंटाघर, जाट बाजार, तापड़िया बगीची और कल्याण सर्किल से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची पदयात्रा में पुष्पवर्षा की भी झड़ी लगी रही।

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Published on:

28 Apr 2026 11:33 am

Hindi News / News Bulletin / Photos / नंगे पांव साधु-संतों ने दिखाया गो-सम्मान, संरक्षण व संवर्धन का संकल्प

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