नंगे पांव साधु-संतों ने दिखाया गो-सम्मान, संरक्षण व संवर्धन का संकल्प

गोवंश के सम्मान व संरक्षण के लिए उठी सामूहिक पुकार में लोग हाथ में भी 'गौ माता की पुकार, बंद हो अत्याचार' और 'गौ माता— राष्ट्रमाता' के नारे लिखी तख्तियां लिए शामिल हुए