सीकर के नए मास्टर प्लान के विरोध में सड़कों पर उतरे 50 गांव- ढाणियों के लोग

पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा, सांसद अमराराम व विधायक राजेंद्र पारीक की मौजूदगी में हुई सभा में वक्ताओं ने मास्टर प्लान को किसानों की जमीन कब्जाने की सरकारी साजिश बताया