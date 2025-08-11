सीकर के नए मास्टर प्लान के विरोध में सड़कों पर उतरे 50 गांव- ढाणियों के लोग

शहर के नए मास्टर प्लान के विरोध में रविवार को कृषि उपज मंडी में शहर के आसपास के 50 गांव- ढाणियों के लोगों की महापंचायत हुई।
50 गांव- ढाणियों के लोगों की महापंचायत हुई
पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा, सांसद अमराराम व विधायक राजेंद्र पारीक की मौजूदगी में हुई सभा में वक्ताओं ने मास्टर प्लान को किसानों की जमीन कब्जाने की सरकारी साजिश बताया
जमीन के लिए जान देने की बात कहते हुए 16 अगस्त को सीकर बंद का ऐलान भी किया।
पीसीसी चीफ डोटासरा ने इस दौरान कहा कि 2031 का मास्टर प्लान होने पर भी 2041 का प्लान जारी करना सरकार की गलत मंशा दर्शाता है।
