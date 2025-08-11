11 अगस्त 2025,

सोमवार

सीकर

सीकर के नए मास्टर प्लान के विरोध में सड़कों पर उतरे 50 गांव- ढाणियों के लोग

सीकर शहर के नए मास्टर प्लान के विरोध में रविवार को कृषि उपज मंडी में शहर के आसपास के 50 गांव- ढाणियों के लोगों की महापंचायत हुई। पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा, सांसद अमराराम व विधायक राजेंद्र पारीक की मौजूदगी में हुई सभा में वक्ताओं ने मास्टर प्लान को किसानों की जमीन कब्जाने की सरकारी साजिश [&hellip;]

सीकर

Pankaj Parmuwal

Aug 11, 2025

sikar photo

शहर के नए मास्टर प्लान के विरोध में रविवार को कृषि उपज मंडी में शहर के आसपास के 50 गांव- ढाणियों के लोगों की महापंचायत हुई।

sikar photo

50 गांव- ढाणियों के लोगों की महापंचायत हुई

sikar photo

पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा, सांसद अमराराम व विधायक राजेंद्र पारीक की मौजूदगी में हुई सभा में वक्ताओं ने मास्टर प्लान को किसानों की जमीन कब्जाने की सरकारी साजिश बताया

sikar photo

जमीन के लिए जान देने की बात कहते हुए 16 अगस्त को सीकर बंद का ऐलान भी किया।

sikar photo

पीसीसी चीफ डोटासरा ने इस दौरान कहा कि 2031 का मास्टर प्लान होने पर भी 2041 का प्लान जारी करना सरकार की गलत मंशा दर्शाता है।

Published on:

11 Aug 2025 11:17 am

सीकर के नए मास्टर प्लान के विरोध में सड़कों पर उतरे 50 गांव- ढाणियों के लोग

Patrika Site Logo

