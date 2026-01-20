सीकर की सरजमीं पर उतरा देश का क्रिकेट

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं एसजीएफआई के संयुक्त प्रयास से आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता 14 वर्ष का भव्य उद्घाटन समारोह नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एसबीएस एकेडमी में किया।