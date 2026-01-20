20 जनवरी 2026,

मंगलवार

समाचार

सीकर की सरजमीं पर उतरा देश का क्रिकेट

सीकर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं एसजीएफआई के संयुक्त प्रयास से आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता 14 वर्ष का भव्य उद्घाटन समारोह नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एसबीएस एकेडमी में किया। समारोह में देशभर से आए खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया।

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Jan 20, 2026

sikar photo

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एसबीएस ग्रुप द्वारा राजस्थानी लोकनृत्य, योगा आधारित सामूहिक नृत्य शामिल रहे।

sikar photo

समारोह में देशभर से आए खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया।

sikar photo

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ध्वजारोहण किया तथा राजस्थान क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा खिलाड़ियों को शपथ दिलवाई।

sikar photo

सीकर की सरजमीं पर उतरा देश का क्रिकेट

sikar photo

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं एसजीएफआई के संयुक्त प्रयास से आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता 14 वर्ष का भव्य उद्घाटन समारोह नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एसबीएस एकेडमी में किया।

Published on:

20 Jan 2026 10:16 am

