असीम आनंद व उल्लास से मनाया गया हनुमान जयंति का पर्व।

देवीपुरा बालाजी, बोलता बालाजी, फतेह बालाजी, लंकापुरी बालाजी, दरिद्र भंजन महादेव बालाजी, कुएं वाले बालाजी सहित विभिन्न धामों में दिनभर धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही