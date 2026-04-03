हनुमान जयंति का पर्व गुरुवार को असीम आनंद व उल्लास से मनाया गया।
फूलों व रंग बिरंगी रोशनी से सजे मंदिरों में इस दौरान आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा।
निशान यात्राओं सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से सड़क से लेकर मंदिर— मठों तक में हनुमानजी के जयकारों का नाद गूंजता रहा।
देवीपुरा बालाजी, बोलता बालाजी, फतेह बालाजी, लंकापुरी बालाजी, दरिद्र भंजन महादेव बालाजी, कुएं वाले बालाजी सहित विभिन्न धामों में दिनभर धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही
असीम आनंद व उल्लास से मनाया गया हनुमान जयंति का पर्व
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