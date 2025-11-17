Patrika LogoSwitch to English

विश्व स्मरण दिवस: यातायात नियमों की पालना का संकल्प सड़क हादसों में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि

सीकर. सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की याद में रविवार को विश्व स्मरण दिवस के मौके पर बोलता बालाजी से रामलीला मैदान तक कैंडल मार्च निकाला गया। इसके बाद रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि सभा हुई। कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक, एडीएम प्रशासन रतन कुमार स्वामी, एडीएम सिटी भावना शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Nov 17, 2025

sikar photo

विश्व स्मरण दिवस: यातायात नियमों की पालना का संकल्प सड़क हादसों में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि

sikar photo

सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की याद में रविवार को विश्व स्मरण दिवस के मौके पर बोलता बालाजी से रामलीला मैदान तक कैंडल मार्च निकाला गया।

sikar photo

इसके बाद रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि सभा हुई।

sikar photo

कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक, एडीएम प्रशासन रतन कुमार स्वामी, एडीएम सिटी भावना शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा, सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी ईश्वर सिंह राठौड़ व राकेश लाटा आदि ने संबोधित किया।

sikar photo

कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 एंबुलेंस कर्मियों और नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया।

Updated on:

17 Nov 2025 10:53 am

Published on:

17 Nov 2025 10:52 am

