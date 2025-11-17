विश्व स्मरण दिवस: यातायात नियमों की पालना का संकल्प सड़क हादसों में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि
सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की याद में रविवार को विश्व स्मरण दिवस के मौके पर बोलता बालाजी से रामलीला मैदान तक कैंडल मार्च निकाला गया।
इसके बाद रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि सभा हुई।
कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक, एडीएम प्रशासन रतन कुमार स्वामी, एडीएम सिटी भावना शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा, सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी ईश्वर सिंह राठौड़ व राकेश लाटा आदि ने संबोधित किया।
कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 एंबुलेंस कर्मियों और नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया।
बड़ी खबरेंView All
समाचार