आफत बनी यात्रा! दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में बेकाबू भीड़, खिड़की से चढ़ने को मजबूर यात्री, Photo

CG News: रायपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में इन दिनों हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। यात्रियों की भारी भीड़ के चलते ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है, जिससे सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि लोग जान जोखिम में डालकर खिड़कियों के जरिए कोच में घुसने को मजबूर हो रहे हैं।